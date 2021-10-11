11.10.2021
11:37
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Погода

Погода: в Ленске, Олекминске и Мирном — шторм, в Якутске — мокрый снег

В Ленском, Олекминском, Мирнинском объявлено штормовое предупреждение. Якутское УГМС предупреждает, что в ближайшие сутки 11 октября в Ленском, Олекминском, Мирнинском районах местами ожидается порывистый ветер до 15-18 м.

Сегодня, 11 октября,  в столице Якутии временами мокрый снег, ветер юго-западный 5-10 м/с, температура воздуха +2+4°.

Фото: Sakhalife
Источник: Якутское УГМС
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