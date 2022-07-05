«Погода» в доме Анны Михайловой

Моя сегодняшняя героиня — медсестра кишечного отделения Детской инфекционной клинической больницы Анна Михайлова. Семья у Михайловых небольшая: мама, папа и двое детей. Глава семейства, Иван Васильевич, – воспитатель-педагог Республиканской специализированной коррекционной школы-интерната для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. Старшая дочь Михайловых Лера — студентка Жатайского медицинского колледжа, учится на третьем курсе и работает. Уйгулаан – младший в семье, ему пять лет.

— Что Вы считаете важным в воспитании детей, Анна?

— Мы с мужем учим детей всему собственным примером. Стараемся воспитать в них добросовестное отношение ко всему, что они делают, умение понять другого человека. Любим их безусловной любовью, не зависящей от их поведения. Как бы не поступали, они знают, что мы их любим. Мы с отцом не потакаем их прихотям, понимаем, что, разумно ограничивая их сейчас, помогаем им сформировать самоконтроль.

Воспитание детей в семье — дело тонкое, отложить его на потом, ссылаясь на занятость, усталость, нехватку времени невозможно. Анна – работающая мама, но ей удается быть и хорошей мамой, и хорошим работником.

— Кто делает «погоду» в вашем доме?

— Мать в семье исторически выполняет роль хранительницы очага, создавая уют, тепло, заботится о детях. Мы с Иваном не делим домашние дела на мужские и женские. Делаем все вместе, но все равно «погода» в доме в первую очередь зависит от мамы, ее отношения к детям, мужу, дому, ее настроя, и я всегда помню об этом. Пример для меня – моя мама, она всегда поймет, посоветует, поможет…

Есть у Михайловых еще и семейное дело, так что все, кроме, может быть, Уйгулаана люди очень занятые. В 2021 году открыли Анна и Иван свой маленький магазин медицинской одежды. О нем Анна мечтала давно, а работают они в нем по очереди, в свободное от работы время сами занимаются продажей и доставкой.

— Что для Вас идеальный семейный отдых?

— Мы любим путешествовать, бывать с друзьями на природе. Семьями. Это идеальный отдых. По вечерам мы любим гулять по городу, а в выходные играем в настольные игры. Это занятие тоже нравится всем. В Николин день каждый год обязательно собираем у себя близких родственников. В этот день мы готовим свои любимые национальные блюда, подбираем и проводим всей семьей национальные игры. Это стало для нас семейной традицией.

— Что Вы любите готовить дома?

— Вкусы у всех нас разные, наши мужчины любят блюда из говядины без добавок, а мы с Лерой – курицу. Я люблю готовить, особенно с удовольствием делаю салаты, из стряпни люблю лепить чебуреки, «ушки», обязательно готовлю «второе». Блюдо, которое любят все в нашей семье – болонез.

— У Вас есть хобби?

— Я люблю вязать. В свободное от работы время вяжу на заказ шапки, шарфы, пледы, коврики. Научилась делать наволочки по ковровой технике, делаю национальные украшения из экокожи и бисера. Все это доставляет мне огромное удовольствие, занимаясь рукоделием, я отдыхаю душой.

Случай не частый – ей легко удается сочетать приятное с полезным: и хобби, и дополнительный заработок! Труженики Михайловы без дела не сидят, вот и дочь, глядя на них, тоже времени зря не теряет.

— Дочь, как и Вы, выбрала медицину?

— Да, она с детства мечтала стать врачом, во время летних каникул всегда работала санитаркой. Решение работать она приняла сама, сама устроилась, и сейчас продолжает работать в больнице. Мы с отцом всячески ее поддерживаем – это же для нее опыт! Сейчас у нее еще курсы вождения и мастер-классы по рукоделию, которые она тоже не пропускает.

— У Вас, наверное, много друзей?

— Да, на работе я дружу со всеми, а лучшие мои подруги – Мария Захарова, Екатерина Черемкина и Владлена Андреева. С Марией и Катей мы дружим со студенческих лет, с Владленой — шесть лет. Дружим семьями, все вместе отдыхаем, путешествуем. У нас нет секретов друг от друга, мы делимся и радостью и печалью. Мои подруги мне как сестры, я ценю их дружбу, преданность, умение понять, знаю, что они меня всегда поддержат.

— Я ее называю «моя Анчиклоп», — делится подруга Анны медсестра Детской инфекционной больницы Мария Захарова. — Это самый верный, близкий мне человек, с которым всегда можно поделиться и бедой и радостью. Аня — искренний, честный, верный и добрый человек. Мы дружим уже больше двадцати лет. Моя Анчиклоп очень хорошая мама, умная, трудолюбивая, заботливая. У нее золотые руки, она вкусно готовит, прекрасно вяжет, двери их дома всегда открыты для друзей. Год назад она открыла свой магазин медицинской одежды, и у нее все отлично получается — талантливый человек талантлив и успешен во всем! Мы дружим семьями, и я надеюсь, что пронесем нашу дружбу через долгие счастливые годы.

— Ваша главная мечта, Анна.

— Самое главное, чтобы все мои родные и близкие были здоровы, чтобы дети получили образование, нашли любимую работу.

— И планы на ближайшее будущее…

— В августе планируем семьей поехать на море.

— Что бы Вы пожелали мамам?

— Я бы посоветовала мамам с малых лет воспитывать хорошие привычки у ребенка, на собственном примере, формировать ценности в семье, уважать и защищать границы своего ребенка, рассказывать ему, что не надо бояться выделяться, выдвигать свои идеи, не делать за ребенка то, что он может сделать сам, верить в него.