24.10.2022
14:51
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Погода

Погода сошла с ума: То заметет снегом, то зальет дождями…

Сегодня в Нюрбе гроза и идет дождь.

Фото: видео - соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Один комментарий на «Погода сошла с ума: То заметет снегом, то зальет дождями…»
  1. Александр 24.10.2022 16:20

    Что мне снег, что мне зной,
    Что мне дождик проливной,
    Когда мои друзья со мной!…

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