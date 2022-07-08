Погода загнала футболистов в Борогонцах под крышу!

Футболисты на Играх народов Якутии в Борогонцах переехали под крышу.

Погода снова вносит свои коррективы в турнир по мини-футболу. Установившаяся в Борогонцах прохладная дождливая погода, не позволила завершить последний четвертьфинал между командами Якутска и Оленекского района.

Матч был прерван на 10 минуте при счете 0:0. Причина — начавшийся мелкий накрапывающий дождь. Как известно, игры проходят на приспособленном хоккейной коробке Борогонцев под открытым небом. Естественно, даже кратковременный дождь превращает паркет в весьма травмоопасное покрытие.

Организаторы до последнего надеялись, что надвигающиеся тучи обойдут алаас Мюрю стороной. Но этого не случилось и стало ясно, что дождь сегодня надолго. Поэтому принято решение перенести последующие игры в спортзал села Тулуна, что в 18 километрах от Борогонцев. Сегодня должны состояться сразу два полуфинала и, конечно, будет доигран последний четвертьфинал.