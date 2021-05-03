03.05.2021
09:40
207

Погода

Погода сегодня порадует якутян

Сегодня, 3 мая, в Якутске небольшой дождь, ветер южный 3-8 м/с, температура воздуха днем +10+12°.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: http://ugms14.ru/
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх