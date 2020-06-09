09.06.2020
11:17
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Погода
Погода приготовила сюрпризы жителям Якутии
Сегодня в Якутске пройдет дождь, гроза, ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозах порывы до 15-17 м/с, температура воздуха днем +19+21°.
Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 10-11 июня 2020 г.
На западе, нижней Лене дожди, в Оленекском, на севере Мирнинского, Жиганского и в арктических районах ночью с мокрым снегом, в центральных районах, на юге, северо-востоке небольшие, местами умеренные дожди, на юге и северо-востоке местами грозы с порывистым ветром до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6+11, на западе +2+7, на северо-западе, в арктических районах -2,+3, на побережье -2-7, днем +17+22, на востоке, Колыме, 11 июня на юго-западе +20+25, при дождях на западе +12+17, на севере +7+12, на побережье местами -2,+3°.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: http://ugms14.ru/
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