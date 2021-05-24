Погода приготовила сюрпризы жителям Якутии

SakhaLife.ru.

Ночные заморозки прогнозируются в Якутии в ближайшие дни, передает Yakutia-Daily.ru.

«В конце мая это редко бывает. Холодная погода будет также на всем Дальнем Востоке: и в Якутии, и Хабаровском крае, и Амурской области», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ночная температура будет от 0 до 4 градусов тепла.

Сегодня, 24 мая, в Алданском, Нерюнгринском, Усть-Майском районах ожидаются дождь, мокрый снег, местами сильный, порывы ветра до 15-20 метров секунду.

В Хангаласском, Горном, Намском районах днем порывы ветра достигнут до 15-17 метров в секунду.

В Якутске сегодня прогнозируют небольшой дождь, температура воздуха днем составит +11, +13 градусов, ветер до 14 метров в секунду, сообщает УГМС по Якутии.