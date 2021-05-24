24.05.2021
11:45
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Погода
Погода приготовила сюрпризы жителям Якутии
Ночные заморозки прогнозируются в Якутии в ближайшие дни, передает Yakutia-Daily.ru.
«В конце мая это редко бывает. Холодная погода будет также на всем Дальнем Востоке: и в Якутии, и Хабаровском крае, и Амурской области», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ночная температура будет от 0 до 4 градусов тепла.
Сегодня, 24 мая, в Алданском, Нерюнгринском, Усть-Майском районах ожидаются дождь, мокрый снег, местами сильный, порывы ветра до 15-20 метров секунду.
В Хангаласском, Горном, Намском районах днем порывы ветра достигнут до 15-17 метров в секунду.
В Якутске сегодня прогнозируют небольшой дождь, температура воздуха днем составит +11, +13 градусов, ветер до 14 метров в секунду, сообщает УГМС по Якутии.
Фото: SakhaLife.ru.
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