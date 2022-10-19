19.10.2022
01:00
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Погода

Погода превратит якутские дороги в сплошной каток

На большей части небольшой снег, на юго-западе, в нижнеленских, центральных, южных районах местами умеренный. На северо-востоке Якутии погода без садков. Ветер умеренный, местами в Колымских районах и на побережье Анабарского, Булунского районов порывы до 15-19 м/с, поземки, метели. Температура воздуха ночью -7-12°, при снеге -1-6°, при прояснении -12-17°, на северо-востоке -20-25°, днем -3,+2°, на северо-востоке -8-13°, на юго-западе до +6°.

В Якутске утром, днем небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, ночью 1-3, днём 3-8 м/с. Температура ночью -7-9°, днем-1-3°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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