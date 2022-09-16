16.09.2022
08:11
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Погода

Погода: прекрасная золотая осень

На северо-западе небольшой мокрый снег, днём на северо-западе и по нижней Лене мокрый снег с дождем. На востоке, северо-востоке местами небольшой дождь, мокрый снег. В Мирнинском, Оленекском и Жиганском районах днем усиление южного ветра до 9-14 м/с, местами в порывах до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5°, при прояснении и на севере 0,-5°, днём +7 +12°, на севере и северо-западе +2 +7°.

В столице сегодня преимущественно без осадков, ветер западный 3-8 м/с, температура воздуха днем +11 +13°.

Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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