27.10.2022
17:25
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Якутия

Погода позволила продлить работу паромных переправ

Работу паромной переправы Якутск – Нижний Бестях продлили до 31 октября. Это связано с тёплой погодой.

Работу паромной переправы из Якутска до Нижнего Бестяха продлили до 31 октября в связи с тёплой погодой.

«На сегодня для работы на переправе привлечены 11 паромов. Перевозки выполняются по мере накопления», — сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Семен Коркин.

Продолжается работа на четырёх переправах реки Вилюй. Предварительный срок закрытия — 29 октября.

Напомним, в связи с неблагоприятными погодными условиями повысились тарифы на паромной переправе по маршруту Якутск — Нижний Бестях. Четыре суда ассоциации строителей АЯМ осуществляют перевозку по летним тарифам до официального закрытия паромной переправы. С актуальными ценами можно ознакомиться здесь. 

Перевозки пассажиров из Якутска до Нижнего Бестяха с 25 октября начали осуществлять суда на воздушной подушке. Сейчас перебраться на другой берег можно за 1000 рублей. Однако с понижением температур до -10… -13 градусов цена проезда повысится до 3000 рублей.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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