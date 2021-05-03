03.05.2021
16:50
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Погода
Погода порадует жителей Якутска
Завтра, 4 мая, в столице республики будет преимущественно без осадков, ветер северный 3-8 м/с, температура ночью -1+1°, днем +13+15°.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское УГМС
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