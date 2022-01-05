Погода по Якутии — информация от синоптиков

По информации Якутгидромета во многих населенных пунктах Якутия сегодня, 5 января, вечером в 18 ч. 00 мин

зарегистрирована температура -45 и ниже.

Пункт наблюдения Зарегистрированная температура Давление Ветер Кюсюр -50 774 мм рт.ст. Восточно-северо-восточный, 2 м/с Куйга -49 770 мм рт.ст. Юго-юго-восточный, 1 м/с Депутатский -47 749 мм рт.ст. Западно-юго-западный, 1 м/с Батагай-Алыта -47 726 мм рт.ст. Северо-северо-западный, 1 м/с Батагай -52 757 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с Верхоянск -53 766 мм рт.ст. Западный, 1 м/с Жиганск -50 767 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с Эйк -45 741 мм рт.ст. Юго-юго-восточный, 3 м/с Бестяхская з/ф -53 769 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с Нюрба -47 762 мм рт.ст. Северо-восточный, 1 м/с Вилюйск -49 765 мм рт.ст. Северо-восточный, 1 м/с Сангары -46 767 мм рт.ст. Западный, 1 м/с Батамай -46 768 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с Верхневилюйск -49 764 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с Намцы -46 767 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с Теплый Ключ -48 745 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с Ытык Кюель -49 760 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с Крест-Хальджай -50 764 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с Бердигестях -48 751 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с Охотский Перевоз -48 762 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с Чурапча -47 756 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с Покровск -46 764 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с Амга -47 761 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с Усть-Мая -47 757 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с Югоренок -45 733 мм рт.ст. Штиль, 0 м/с В Якутске синоптики прогнозируют в ближайшие сутки слабый снег, туман , ветер северо-восточный 1-3 м/с, температура воздуха ночью -46-48°, днем -43-45°.

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