Погода по Якутии — информация от синоптиков
По информации Якутгидромета во многих населенных пунктах Якутия сегодня, 5 января, вечером в 18 ч. 00 мин
зарегистрирована температура -45 и ниже.
|Пункт наблюдения
|Зарегистрированная температура
|Давление
|Ветер
|Кюсюр
|-50
|774 мм рт.ст.
|Восточно-северо-восточный, 2 м/с
|Куйга
|-49
|770 мм рт.ст.
|Юго-юго-восточный, 1 м/с
|Депутатский
|-47
|749 мм рт.ст.
|Западно-юго-западный, 1 м/с
|Батагай-Алыта
|-47
|726 мм рт.ст.
|Северо-северо-западный, 1 м/с
|Батагай
|-52
|757 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
|Верхоянск
|-53
|766 мм рт.ст.
|Западный, 1 м/с
|Жиганск
|-50
|767 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
|Эйк
|-45
|741 мм рт.ст.
|Юго-юго-восточный, 3 м/с
|Бестяхская з/ф
|-53
|769 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
|Нюрба
|-47
|762 мм рт.ст.
|Северо-восточный, 1 м/с
|Вилюйск
|-49
|765 мм рт.ст.
|Северо-восточный, 1 м/с
|Сангары
|-46
|767 мм рт.ст.
|Западный, 1 м/с
|Батамай
|-46
|768 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
|Верхневилюйск
|-49
|764 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
|Намцы
|-46
|767 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
|Теплый Ключ
|-48
|745 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
|Ытык Кюель
|-49
|760 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
|Крест-Хальджай
|-50
|764 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
|Бердигестях
|-48
|751 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
|Охотский Перевоз
|-48
|762 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
|Чурапча
|-47
|756 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
|Покровск
|-46
|764 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
|Амга
|-47
|761 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
|Усть-Мая
|-47
|757 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
|Югоренок
|-45
|733 мм рт.ст.
|Штиль, 0 м/с
В Якутске синоптики прогнозируют в ближайшие сутки слабый снег, туман , ветер северо-восточный 1-3 м/с, температура воздуха ночью -46-48°, днем -43-45°.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: http://ugms14.ru/
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