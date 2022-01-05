05.01.2022
19:08
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Погода

Погода по Якутии — информация от синоптиков

По информации Якутгидромета во многих населенных пунктах Якутия сегодня, 5 января, вечером в 18 ч. 00 мин
зарегистрирована температура -45 и ниже.

Пункт наблюденияЗарегистрированная температураДавлениеВетер
Кюсюр-50774 мм рт.ст.Восточно-северо-восточный, 2 м/с
Куйга-49770 мм рт.ст.Юго-юго-восточный, 1 м/с
Депутатский-47749 мм рт.ст.Западно-юго-западный, 1 м/с
Батагай-Алыта-47726 мм рт.ст.Северо-северо-западный, 1 м/с
Батагай-52757 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с
Верхоянск-53766 мм рт.ст.Западный, 1 м/с
Жиганск-50767 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с
Эйк-45741 мм рт.ст.Юго-юго-восточный, 3 м/с
Бестяхская з/ф-53769 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с
Нюрба-47762 мм рт.ст.Северо-восточный, 1 м/с
Вилюйск-49765 мм рт.ст.Северо-восточный, 1 м/с
Сангары-46767 мм рт.ст.Западный, 1 м/с
Батамай-46768 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с
Верхневилюйск-49764 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с
Намцы-46767 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с
Теплый Ключ-48745 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с
Ытык Кюель-49760 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с
Крест-Хальджай-50764 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с
Бердигестях-48751 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с
Охотский Перевоз-48762 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с
Чурапча-47756 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с
Покровск-46764 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с
Амга-47761 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с
Усть-Мая-47757 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с
Югоренок-45733 мм рт.ст.Штиль, 0 м/с

В Якутске синоптики прогнозируют в ближайшие сутки слабый снег, туман , ветер северо-восточный 1-3 м/с, температура воздуха ночью -46-48°, днем -43-45°.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: http://ugms14.ru/
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