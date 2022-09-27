Погода: по всей Якутии умеренный снег

Якутский гидрометцентр прогнозирует погоду на завтра 28 сентября 2022 г.: В Якутии На юге, юго-востоке, северо-востоке небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер умеренный, на юге порывистый до 9-14 м/с, на побережье Арктики ночью порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2-7°, на юге и юго-востоке -3,+2°, при прояснении -6-11°, на северо-западе, в Оймяконье -10-15°, днем 0,+5°, на севере 0,-5°. В Якутске Температура ночью -1-3°, днем +2+4°. Ночью слабый мокрый снег, ветер северо-западный ночью 1-3, днём 3-8 м/с.

Фото: архив Sakhalife Источник: ЯУГМС

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