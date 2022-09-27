27.09.2022
21:52
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Погода
Погода: по всей Якутии умеренный снег
Якутский гидрометцентр прогнозирует погоду на завтра 28 сентября 2022 г.:
В Якутии
На юге, юго-востоке, северо-востоке небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер умеренный, на юге порывистый до 9-14 м/с, на побережье Арктики ночью порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -2-7°, на юге и юго-востоке -3,+2°, при прояснении -6-11°, на северо-западе, в Оймяконье -10-15°, днем 0,+5°, на севере 0,-5°.
В Якутске
Температура ночью -1-3°, днем +2+4°. Ночью слабый мокрый снег, ветер северо-западный ночью 1-3, днём 3-8 м/с.
Фото: архив Sakhalife
Источник: ЯУГМС
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