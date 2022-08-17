Погода: по всей Якутии идут дожди

Якутский гидрометцентр предупреждает:

В ближайшие сутки, 18 августа, на юге Оленекского, на севере Мирнинского, местами в Жиганском, Кобяйском, Эвено-Бытантайском, Верхоянском, Томпонском районах дожди с количеством осадков 11 мм и более.

В ближайшие сутки, 18 августа, в Жиганском, Кобяйском, Эвено-Бытантайском, Верхоянском, Томпонском, Алданском, Нерюнгринском районах ожидаются местами грозы, при грозах порывистый ветер до 15-18 м/с.

Прогноз погоды по всей республике на 18/VIII 2022 г.:

На большей части небольшие, местами умеренные дожди, ночью на севере Мирнинского, на юге Оленекского местами сильные дожди. В нижнеленских, северо-восточных, южных районах местами грозы с порывистым ветром до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8+13°, при прояснении +2+7°. Днем +14+19°, на востоке +19+24°, на побережье +4+9°.

На 19-20/ VIII 2022 г.:

19 августа на большей части небольшие, местами умеренные дожди, 20 августа на юго-западе, местами на западе, северо-востоке дожди, ветер умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, при прояснении +2+7°, на северо-западе, севере -2,+3°, температура воздуха днем +13+18°, на востоке 20 августа в центральных и южных районах +18+23°, на северо-западе, севере +9+14°, местами +4+9°.

Прогноз погоды в Якутске на 18/VIII 2022 г.

Температура ночью +7+9°, днем +16+18°. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, ветер южный 3-8 м/с