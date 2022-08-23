Погода: Ожидаются заморозки в ряде улусов Якутии!

В Горном и Хангаласском районах Якутии прошедшей ночью отмечались первые заморозки. Как сообщила ЯСИА начальник отдела метеорологических и агрометеорологических прогнозов погоды Якутского гидрометцентра Саргылана Никитина, на текущей неделе вероятность заморозков сохраняется в пониженных местах в Вилюйской группе улусов, Ленском, Олёкминском и центральной группе районов республики.

«Погода второй декады августа была прохладной и дождливой. Лишь в северных и северо-восточных районах средняя температура была на один-три градуса выше нормы. Наблюдался дефицит осадков. С воскресенья с прохождением циклона с Охотского моря на Колымо-Индигирскую часть республики были дожди, на остальной части установилась по-осеннему холодная погода», — информировала Никитина. По её словам, к концу недели в западных районах Якутии заметно потеплеет с приходом тёплой воздушной массы из Монголии.