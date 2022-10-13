Погода: Осень раздаст еще последние теплые деньки?

Сегодня утром низкие температуры зафиксированы в Батагай Алыта, там -18°, в Верхоянске -13°, Депутатском -11°, а в Чокурдахе -8°, Белой Горе и Среднеколымске -9.

В большинстве районов небольшой, в центре, на юге, западе, юго-западе местами умеренный снег, мокрый снег, на юго-западе с дождем, на северо-востоке преимущественно без осадков. Местами на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснении и на северо-востоке -10-15°, в низинах северо-востока -20-25°, днем -2,+3°, на западе, юго-западе +1+6°, на севере -3-8°.



В Якутске утром, днем небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный 3-8 м/с.