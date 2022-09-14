Погода: ночью в Якутии порывы ветра усилятся!

Ежедневный специализированный метеорологический бюллетень ЯУГМС опубликовал тгк Эхо столицы. Из него следует, что сегодня, 14 сентября, с 21 час. до 21 час. 15 сентября в Якутске ожидается западный ветер 5-10 метров в секунду, ночью с порывами до 15 метров в секунду!

Фото: тгк Эхо столицы Источник: тгк Эхо столицы

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