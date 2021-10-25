25.10.2021
09:35
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Погода
Погода: Невероятное тепло для якутян
Аномально теплая для региона погода ожидается в ближайшие дни в Якутии. Об этом ТАСС сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Очень большая аномалия температуры, на 8-12 градусов выше нормы — это Красноярский край и Якутия. Но нормы там низкие. Поэтому в Якутии температуры ночные от минус четырех до минус 12, а днем от ноля до минус четырех. Это невероятное тепло для якутян в это время», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что такая температура будет держаться до середины недели. В Якутске в понедельник ожидается небольшой мокрый снег, температура воздуха составит 0,+2° , сообщает Yakutia-Daily.ru.
Фото: Sakhalife
Источник: Yakutia-Daily.ru
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