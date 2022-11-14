14.11.2022
01:00
64
Погода
Погода непредсказуема: Резкое похолодание ожидается в Якутске
На большей части небольшой, на юге, юго-западе, востоке умеренный снег, ветер умеренный, на юге, востоке, юго-западе порывистый до 9-14 м/с, поземки, температура ночью -25,-30°, при прояснениях -33,-38°, юго-западе -15,-20°, юге -8,-13°, северо-востоке, северо-западе -40,-45° , днем -23,-28°, западе, нижней Лене -28,-33°, юго-западе -13,-18°, юге -6,-11°, северо-западе, северо-востоке -34,-39°.
В Якутске утром и днем небольшой снег, ветер западный 3-8 м/с, ночью порывы 8-13 м/с. Температура ночью -27-29°, днем -23-25°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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