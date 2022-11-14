Погода непредсказуема: Резкое похолодание ожидается в Якутске

Белки узнают людей, которых они считают источником пищи, в частности, людей, которые в прошлом предлагали корм или орехи. У этих умных грызунов прекрасная память, и поскольку люди вторглись в их среду обитания, белки привыкли к человеческому поведению.

На фото: Не сидите дома. Гуляйте по парку, по лесу!



На большей части небольшой, на юге, юго-западе, востоке умеренный снег, ветер умеренный, на юге, востоке, юго-западе порывистый до 9-14 м/с, поземки, температура ночью -25,-30°, при прояснениях -33,-38°, юго-западе -15,-20°, юге -8,-13°, северо-востоке, северо-западе -40,-45° , днем -23,-28°, западе, нижней Лене -28,-33°, юго-западе -13,-18°, юге -6,-11°, северо-западе, северо-востоке -34,-39°. В Якутске утром и днем небольшой снег, ветер западный 3-8 м/с, ночью порывы 8-13 м/с. Температура ночью -27-29°, днем -23-25°. Белки стараются избегать людей с домашними животными и маленькими детьми, но совершенно не боятся обычных прохожих.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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