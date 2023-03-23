Погода не радует: Холода сохраняются

Небольшой, по нижней Лене, на северо-западе местами умеренный снег, на северо-востоке, юго-востоке погода преимущественно без осадков. Ветер умеренный, на западе республики порывистый до 9-14 м/с, поземки, в Нерюнгринском районе и по нижней Лене до 15-20 м/с, в Анабарском, Булунском районах до 18-23 м/с, метели. Температура воздуха ночью в центре -31-36°, при прояснении и в низинах на северо-востоке -41-46°, на западе -13-18°, при прояснении -23-28°, днем -11-16°, на юго-западе, западе, северо-западе -2-7°, севере -15-20°, на северо-востоке -20-25°.

В Якутске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, ветер южный 3-8 м/с. Температура ночью -30-32°, днем -11-13°.