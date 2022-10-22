22.10.2022
01:00
74
Погода
Погода не балует: снег, гололед и ветер
На юго-востоке, востоке, северо-востоке, по нижней Лене, в центральных, заречных районах небольшой снег, на юге местами умеренный. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, при прояснении на западе -8-13°, юго-востоке -13-18°, при прояснении в Колымо-Индигирских районах -19-24°, в низинах северо-востока -27-32°. Днем 0,-5°, на юго-западе до +3°, по нижней Лене -5-10°, местами на северо-востоке -13-18°.
В Якутске небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер западный 3-8 м/с. температура ночью -4-6°, днем-1-3°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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