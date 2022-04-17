17.04.2022
17:04
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Погода

Погода на завтра: сильный ветер и мокрый снег

По прогнозам ЯУГМС 18 апреля порывы ветра до 15-20 м/с прогнозируют в Жиганском, Кобяйском, Мирнинском, Ленском и Вилюйской группе районов, местами до 15-18 м/с будет в Намском, Горном, Хангаласском районах, в Якутске и его окрестностях.

На западе, днем на юге, местами в центре Якутии ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя. В Арктических, северо-западных районах — снег, местами сильный.

Температура воздуха ночью составит -13-18°C, на северо-востоке -23-28°C, в центральных районах-6-11°C, западе -2,+3°C. Температура воздуха днем +3+8°C, северо-востоке -1-6°C, на побережье -5-10°C.

Фото: Sakhalife
Источник: ЯУГМС
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