Погода на завтра: сильный ветер и мокрый снег

По прогнозам ЯУГМС 18 апреля порывы ветра до 15-20 м/с прогнозируют в Жиганском, Кобяйском, Мирнинском, Ленском и Вилюйской группе районов, местами до 15-18 м/с будет в Намском, Горном, Хангаласском районах, в Якутске и его окрестностях.

На западе, днем на юге, местами в центре Якутии ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя. В Арктических, северо-западных районах — снег, местами сильный.

Температура воздуха ночью составит -13-18°C, на северо-востоке -23-28°C, в центральных районах-6-11°C, западе -2,+3°C. Температура воздуха днем +3+8°C, северо-востоке -1-6°C, на побережье -5-10°C.