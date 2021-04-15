15.04.2021
20:23
414
Погода
Погода на завтра: рекомендуют не открывать форточки
16 апреля 2021 г. погода преимущественно без осадков, ветер ночью юго-западный 2-7 м/с, днем — юго-восточный 2-7 м/с. Ожидаются порывы ветра от 7-12 м/с, температура ночью -12 -14, днем +2 +4.
Во избежание несчастных случаев рекомендуем избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, закрыть форточки, окна, двери, убрать с балконов хозяйственное имущество в дом и т.д.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: пресс-служба Окружной администрации г. Якутска
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