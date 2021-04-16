16.04.2021
21:33
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Погода

Погода на завтра: и снег, и ветер

По прогнозам Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра, 17 апреля в Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Намском, Амгинском, Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Томпонском районах и ГО «г. Якутск» ожидается сильный ветер, утром и днем умеренный мокрый снег, ветер юго-западный 4-9 м/с, порывы 15-17 м/с, температура воздуха ночью -1-3°, днем +3+5°.

При усилении снегопада АО «Якутдорстрой» готов приступить к оперативной уборке снега с улиц города в круглосуточном режиме.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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