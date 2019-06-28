Погода на Ысыахе

По сведениям Якутского УГМС, 29 июня в Якутске ожидается погода без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, днем порывы 8-13 м/с, температура воздуха ночью +14+16, днем +29+31°.

30 июня на северо-западе, севере, юго-востоке, Колыме днем местами небольшой и умеренный кратковременный дождь, местами грозы, ветер при грозах и на побережье порывистый до 12-17 м/с.

Температура воздуха ночью +13+18, на северо-востоке +3+8, днем +25+30, на западе +30+35, на севере +20+25, на побережье +13+18°. 1 июля на большей части небольшие и умеренные кратковременные дожди, местами ливни, грозы, на побережье ночью местами небольшой снег, ветер при грозах, на побережье и по нижней Лене до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+18, днем +25+30, на востоке +20+25, на северо-западе, севере ночью и днем +4+9, местами +12+17°.