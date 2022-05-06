Погода на выходные: обещают мокрый снег

В ближайшие выходные дни по прогнозу Гидрометцентра в Якутске ожидается мокрый снег и будет пасмурно. Температура воздуха днем составит +15°. В субботу, 7 мая, без осадков, ветер западный 2-7 м/с, днем порывы будут достигать 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3°, днем составит +7+9°. Ожидается небольшой снег. В воскресенье, 8 мая, в ночные часы мокрый снег, температура воздуха составит 0°, в дневные часы +15°, ожидается снег.



Фото: Sakhalife Источник: ЯУГМС

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