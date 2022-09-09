09.09.2022
07:51
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Погода
Погода на сегодня
На северо-востоке небольшой, ночью местами умеренный дождь, в горах ночью с мокрым снегом. На западе прогнозируют дожди. В центральных, южных районах днем небольшой дождь.
На западе, юго-западе сохранится ветреная погода. Так, в Ленском, Мирнинском, Олекминском, Сунтарском районах ветер усилится до 15-18 м/с в порывах.
Температура ночью составит 0,+5°, при прояснении и на севере 0,-5°, на западе, при дожде +4+9°, днем +8+13°, на юге +13+18°, на севере, северо-западе +3+8°.
В Якутске ожидается небольшой дождь, ветер южный 3-8 м/с, с порывами до 8-13
м/с. Днем температура воздуха потеплеет до +10+12°.
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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