09.09.2022
07:51
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Погода

Погода на сегодня

На северо-востоке небольшой, ночью местами умеренный дождь, в горах ночью с мокрым снегом. На западе прогнозируют дожди. В центральных, южных районах днем небольшой дождь.

На западе, юго-западе сохранится ветреная погода. Так, в Ленском, Мирнинском, Олекминском, Сунтарском районах ветер усилится до 15-18 м/с в порывах.

Температура ночью составит 0,+5°, при прояснении и на севере 0,-5°, на западе, при дожде +4+9°, днем +8+13°, на юге +13+18°, на севере, северо-западе +3+8°.

В Якутске ожидается небольшой дождь, ветер южный 3-8 м/с, с порывами до 8-13

м/с. Днем температура воздуха потеплеет до +10+12°.

Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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