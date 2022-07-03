Погода на 3 июля

Сегодня утром температура воздуха в Сангаре, Алдане поднялась до +21°. В Якутске, Намцах, Вилюйске, Верхневилюйске, Нюрбе, Мирном +20°. В Олекминске, Вилюйске, Сунтаре, Ытык-Кюеле, Покровске +19°. В Тикси воздух прогрелся до +3°, в Быков Мысе до +6°, в Черском до +7°, в Среднеколымске до +11°.

На западе, юге, местами в центре кратковременные дожди, местами с грозами, при грозах порывистый ветер до 15-18 м/с. В Анабарском, Булунском районах небольшой, местами умеренный дождь, порывистый ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха +27+32°, при дожде и на северо-востоке +21+26°, в арктических районах +12+17°, местами +3+8°.

В столице республики преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с, порывы 7-12 м/с, днем +30+32 градусов Цельсия.