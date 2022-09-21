Погода: мокрый снег и ветер минуют Якутск

ЯУГМС предупреждает о неблагоприятном погодном явлении:

днем 21 сентября в Верхнеколымском, Среднеколымском, Абыйском, Усть-Янском районах ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, местами сильные ( количеством более 11 мм), с усилением ветра в порывах до 15-20 м/с. В Верхоянском, Эвено-Бытантайском, Момском, Жиганском, Кобяйском районах ожидается усиление ветра в порывах до 15-16 м/с.

Прогноз погода на всей территории Якутии на 22/IX 2022 г.

На востоке, северо-востоке снег, мокрый снег, порывы северо-западного ветра 9-14 м/с. На юго-западе, юге небольшой мокрый снег, днем с небольшим дождем. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем +3+8°. На остальной территории преимущественно без осадков, температура воздуха ночью -2-7°, на северо-западе -7-12°, днем +3+8°, на северо-западе 0,+5°.

На побережье Арктики небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, ветер северный порывистый 9-14 м/с, местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем -1,+4°, на востоке +4+9°.

Прогноз погоды в Якутске на 22/IX 2022 г.

Температура ночью -3-5°, днем +4+6°. Без существенных осадков, ветер западный 3-8 м/с