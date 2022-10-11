11.10.2022
07:15
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Погода
Погода испытывает якутян: Снег, дождь и гололед
Сегодня в 6 ч. утра температура воздуха в Оймяконе -18°, Верхоянске -11°, в Чокурдахе ,Черском -1°, в Нюрбе, Мирном, Сунтарах, Бердигестяхе — 0°.
На большей части небольшой снег, днем с мокрым снегом, на юго-западе мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица. В Колымо-Индигирских районах без существенных осадков.
На побережье Арктики порывы юго-западного ветра до 9-14 м/с, в Анабарском, Булунском районах до 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснении -6-11°, на северо-западе и северо-востоке -11-16°, в Оймяконье -16-21°. Днем -2,+3, на юго-западе +3+8°, на севере, северо-востоке -2-7°.
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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