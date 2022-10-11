Погода испытывает якутян: Снег, дождь и гололед

Сегодня в 6 ч. утра температура воздуха в Оймяконе -18°, Верхоянске -11°, в Чокурдахе ,Черском -1°, в Нюрбе, Мирном, Сунтарах, Бердигестяхе — 0°.

На большей части небольшой снег, днем с мокрым снегом, на юго-западе мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица. В Колымо-Индигирских районах без существенных осадков.

На побережье Арктики порывы юго-западного ветра до 9-14 м/с, в Анабарском, Булунском районах до 15-20 м/с, метели. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснении -6-11°, на северо-западе и северо-востоке -11-16°, в Оймяконье -16-21°. Днем -2,+3, на юго-западе +3+8°, на севере, северо-востоке -2-7°.