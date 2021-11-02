Погода: еще не холодно — якутским велосипедистам даже жарко

Начало ноября в Якутии — это начало настоящих холодов. Но нынче зима явно припаздывает. В Якутске сегодня, по прогнозам синоптиков, пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем составит -2, -4 градуса. Не холодно — кое-кому даже жарко. В соцсетях появился ролик с передвигающегося 1 ноября по улицам Якутска веллера в каске и шортах. Как потом сообщили горожане в соцсетях, этот мужчина — известный веломорж. Леонид Иванов круглый год ездит в таком виде, даже в минус 50. Велоспорт — один из его активных увлечений.

Как сообщила ЯкутияDaily заместитель начальника ЯУГМС Татьяна Маршалик, на фоне нормальной для ноября температуры на западе, юго-западе, юге республики 3-4 ноября днём возможна оттепель в пределах от -3 до +2 градусов по Цельсию, что связано с прохождением циклона из Монголии.

— На этой территории такое явление бывает довольно часто, ничего необычного в этом нет. В других районах оттепели не ожидается, — подчеркнула Маршалик. На большей части территории Якутии в ближайшие дни пройдет небольшой снег. 3 ноября на западе, ночью в центральных районах, днем в Томпонском районе прогнозируют умеренный снег, ночью в Жиганском, Кобяйском районах — сильный. 4 ноября днем в Ленском, Олекминском районах — умеренный снегопад.