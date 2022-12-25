Погода балует горожан: Наслаждайтесь…

Кормление голубей — один из неотъемлемых элементов прогулок в парке. Во многих европейских столицах кормление голубей запрещено законом: одна особь оставляет на памятниках, фасадах и тротуарах около десяти килограммов помета в год. В большинстве районов погода без существенных осадков, небольшой снег местами в южных, центральных, нижнеленских районах, порывистый ветер до 15-18 м/с на юге, в арктических районах, поземки. Температура воздуха ночью -33-38°, в Оймяконье и местами на северо-западе -42-47°, днем -32-37 °, на северо-востоке и северо-западе местами -36-41°. В центральных, южных районах температура ночью -27-32°, при прояснении -35-40°, днем -26-31°, местами -33-38°. В Якутске без существенных осадков, ветер переменный 1-3 м/с. Температура ночью-27-29. днем -25-27. Кроме того, голуби являются переносчиками многих заболеваний, в том числе и орнитоза — инфекция может вызвать не только интоксикацию и лихорадку, но и поражение легких и центральной нервной системы. При этом птица-резервуар внешне может выглядеть абсолютно здоровой.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх