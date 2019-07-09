Погибшим на Колымской трассе оказался путешественник из Великобритании

По словам источника, англичанин совершил столкновение на мотоцикле.

Путешественник из Великобритании погиб в результате ДТП в Томпонском районе на северо-востоке Якутии, сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах района.

«В результате ДТП на федеральной автодороге «Колыма» погиб гражданин Великобритании. Англичанин передвигался на мотоцикле, совершил столкновение с автомобилем Scania», — рассказал собеседник агентства. «Предварительно установлено, что водитель 1949 года рождения, управляя мотоциклом BMW, не учел необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения. Не справившись с управлением мотоцикла, совершил столкновение с прицепом-цистерной встречной автомашины Scania», — говорится в сообщении регионального управления ГИБДД МВД.

Водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Медицинское освидетельствование состояние опьянения у водителя автомашины не установило, добавили в ГИБДД.