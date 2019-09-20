Погибшие трактористы не имели водительских прав

С начала года на дорогах республики с участием тракторов и самоходных машин зарегистрировано 3 ДТП, в результате которых погибли 3 человека.

Так, 2 мая в 20 км от поселка Турукта Ленского района мужчина 1957 г.р., управляя трактором и двигаясь по лесному массиву, допустил съезд со склона с последующим опрокидыванием транспорта.

19 июля в с.Чурапча водитель фронтального погрузчика XCMG LW 300 F, не справившись с рулевым управлением, совершил съезд с дороги и опрокидывание в водоем дамбы.

10 сентября в Нерюнгринском районе на 114 метре технологической автодороги в направлении п. Муравьи водитель 1969г.р., управляя фронтальным погрузчиком LW500F, так же не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание.

Во всех случаях погибшие водители не имели прав.

В период с 18 по 27 сентября управлением ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с минтрансом проводится второй этап профилактической операции «Трактор».

Основными задачами мероприятия являются профилактика автопроисшествий, связанных с гибелью и увечьями людей при эксплуатации тракторов и других видов техники, проверка соответствия технического состояния машин требованиям безопасности движения, а также недопущение управления данным видом транспорта лицами, не имеющими специального права.

Отметим, что за 8 месяцев инспекторами ДПС республики выявлено 1086 нарушений, совершенных водителями тракторов и самоходных машин, задержано и отстранено от права управления 85 нетрезвых водителей данного вида транспорта и более 200 человек севших за руль, не имея специального права.

Госавтоинспекция призывает всех неравнодушных граждан сообщать о любых фактах нарушения ПДД водителями тракторов и самоходных машин в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 127, 35-22-22, 47-35-69, Министерство транспорта Республики Саха (Якутия): 8(4112)508-541.