Погибли во время спецоперации двое якутян…

На Украине во время проведения специальной военной операции погибли двое военнослужащих — жители Среднеколымского района Якутии.

Трагическая весть о гибели колымчан Кирилла Лаптева и Николая Сибирякова пришла 26 апреля сообщает газета «Халыма долгуннара (Колымские волны)». Они проявили стойкий и сильный характер при выполнении задач в ходе спецоперации и до последней минуты были верны воинской присяге и своему Отечеству.



Жители Среднеколымского района скорбят по военнослужащим-землякам. Для всех нас это пример мужества, стойкости и любви к Родине. Они навсегда останутся в наших сердцах. Мы выражаем искренние соболезнования родителям, родным и близким погибших. Вечная память героям и низкий поклон!