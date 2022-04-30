30.04.2022
16:56
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Некролог

Погибли во время спецоперации двое якутян…

На Украине во время проведения  специальной военной операции погибли двое  военнослужащих — жители Среднеколымского района Якутии. 

Трагическая весть о гибели колымчан Кирилла Лаптева и  Николая Сибирякова пришла 26 апреля сообщает газета «Халыма долгуннара (Колымские волны)». Они проявили стойкий и сильный характер при выполнении  задач в ходе спецоперации и до последней минуты были  верны воинской присяге и своему Отечеству. 

Жители Среднеколымского района скорбят по  военнослужащим-землякам. Для всех нас это пример  мужества, стойкости и любви к Родине. Они навсегда  останутся в наших сердцах. Мы выражаем искренние  соболезнования родителям, родным и близким погибших.  Вечная память героям и низкий поклон! 

Фото: Газета "Халыма долгуннара (Колымские волны)
Источник: Газета "Халыма долгуннара (Колымские волны)
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