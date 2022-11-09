Погиб замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП, сообщает источник тгк Readovka. Как именно это произошло — неизвестно. У него остались жена и дети.

Кирилл Стремоусов родился в Гольмовском Донецкой области. Вырос он там же, а после выучился в Западноукраинском национальном университете. В 2007 году занял руководящую должность в Киевском комитете рыбного хозяйства. Уже через два года подал в отставку и уехал в Херсон. В 2011 году он уехал в США на 5 лет, где писал книгу и работал разнорабочим. Кроме того, он в течение месяца жил и работал разнорабочим в Чикаго, а затем объездил автостопом эту страну и Центральную и Южную Америку — он в целом любил путешествовать. В период с 2018 по 2019 год он председательствовал в Херсонском отделении Социалистической партии Украины, а в 2021 году стал членом пророссийской партии «Держава». Кроме того, в 2018 году он с единомышленниками пытались отбить у СБУ россиянина Сергея Осминина, которого задержали незаконно. После начала спецоперации он стал председателем Комитета спасения за мир и порядок, который учрежден в марте 2022 года. Затем он стал замглавы администрации региона. Кроме того, он неоднократно заявлял, что возврат Херсонской области в состав Украины невозможен. Он погиб в возрасте всего 45 лет, сообщает тгк Readovka.