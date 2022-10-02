02.10.2022
15:01
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Происшествия

Погиб ребенок в результате ДТП в Сунтарском улусе

Ребёнок погиб в результате ДТП в Сунтарском улусе, передаёт ЯСИА со ссылкой на районную Госавтоинспекцию. По данным ведомства, на трассе «Вилюй» водитель не справился с управлением, допустил занос с последующим опрокидыванием в водоём. При этом отмечается, что у автомобиля были установлены летние шины.

В результате происшествия погиб 13-летний сын водителя.

Источник: ysia.ru

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