Погиб ребенок в результате ДТП в Сунтарском улусе

Ребёнок погиб в результате ДТП в Сунтарском улусе, передаёт ЯСИА со ссылкой на районную Госавтоинспекцию. По данным ведомства, на трассе «Вилюй» водитель не справился с управлением, допустил занос с последующим опрокидыванием в водоём. При этом отмечается, что у автомобиля были установлены летние шины.

В результате происшествия погиб 13-летний сын водителя.

Источник: ysia.ru