09.01.2023
11:01
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Судебная хроника

Погиб, пытаясь помочь другу…

В Мегино-Кангаласском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о причинении смерти по неосторожности

Прокуратура Мегино-Кангаласского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застряв на машине в снежном сугробе, не убедившись в безопасности маневра совершил при движении задним ходом наезд на своего товарища, который вызвался ему помочь.

В результате неосторожных действий водителя, потерпевший получил травмы несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Марианна Рожина

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