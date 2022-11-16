Погиб Михаил Андреев, мобилизованный в сентябре в Олекминском районе…

Сегодня в администрации Олекминского района состоялось открытие уголка памяти Михаила Андреева, погибшего 6 ноября 2022 года при выполнении воинского долга во время специальной военной операции, сообщает тгк @gazetaolekma

Михаил был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года и отправился в зону боевых действий с первой группой олекминчан. Погиб 6 ноября 2022 года. Посмертно представлен к государственной награде.

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