Погаси долг и спиши пени!

Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго» проводит акцию для населения «Пеневая амнистия». Акция проходит с 1 декабря по 31 декабря 2020 года включительно.

Потребителям–физическим лица будут списаны пени, начисленные на 01.04.2020 г., при соблюдении следующих условий:

– наличие переданных показаний по нежилым объектам (дачи, бани, гаражи и т.д.) в декабре 2020 г.;

– с частичной оплатой в размере 50 и более процентов от суммы долга (для потребителей, имеющих задолженность до 50 тысяч рублей);

– с частичной оплатой в размере 30 и более процентов от суммы долга, (для потребителей, имеющих задолженность от 50 тысяч рублей);

— 100% оплата задолженности по состоянию на 01.12.2020 г.

Кроме того, заключение соглашения о реструктуризации долга рассматривается при оплате не менее 10 процентов от суммы первоначального долга и предоставлении полного пакета документов.

Для заключения соглашения необходимо предоставить следующие документы:

Для приватизированного жилья либо находящегося в частной собственности:

∙ копию паспорта заявителя;

∙ правоустанавливающие документы на жилое помещение (свидетельство на право собственности (на каждого из собственников) либо выписка ЕГРН);

∙ справку Ф-3 о составе семьи;

∙ копию документов всех собственников (паспорт и/или ИНН, СНИЛС);

∙ если вы не являетесь собственником жилого помещения – доверенность.

Для муниципального (ведомственного) жилья:

∙ копию паспорта заявителя;

∙ правоустанавливающие документы на жилое помещение (договор найма; ордер);

∙ справку Ф-3 о составе семьи;

∙ копию документов всех зарегистрированных в жилом помещении (паспорт и/или ИНН, СНИЛС);

∙ если вы не являетесь нанимателем жилого помещения – доверенность.

В заявлении обязательно надо указать адрес электронной почты потребителя для подписания соглашения в электронном виде.

Обращаем внимание, что при наличии соглашения о реструктуризации потребителю необходимо в обязательном порядке оплачивать текущие квитанции, в противном случае даже одна неоплата (просрочка) является поводом для расторжения соглашения.

По вопросам обращайтесь в отделения и участки Энергосбыта по месту жительства, в г. Якутске – в Центр обслуживания потребителей «Якутскэнерго» (ул. Ф. Попова, 21).

Телефон контакт-центра Энергосбыта 8-800-100-22-05.