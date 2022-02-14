Погашен крупный долг перед детьми

Благодаря действиям судебного пристава-исполнителя с должника взыскана задолженность по алиментам в размере 669 761,00 рублей в пользу несовершеннолетних детей.

В Якутском межрайонном отделении по исполнению особо важных исполнительных производств УФССП по Республике Саха (Якутия) на исполнении с 2018 года находится исполнительное производство в отношении мужчины, обязанного выплачивать алименты на содержание двух сыновей 2014 года рождения. Однако должник выплаты не производил.

В непрерывном режиме судебный пристав вела работу по исполнительному производству, регулярно направляла межведомственные запросы во все регистрирующие органы и кредитные организации. Из полученных ответов установлено, что гражданин официально не трудоустроен, движимое и недвижимое имущество отсутствует. После всех принятых он был объявлен в розыск и, по последним данным, в настоящее время проживает в Москве.

Обновив все запросы, пристав обнаружила открытый на имя должника счет в банке, после чего незамедлительно был произведен арест указанного счета и списаны денежные средства в размере 669 761 рублей.

В настоящий момент должник установлен, у него отобрано объяснение, алименты на содержание двоих детей перечислены взыскателю.