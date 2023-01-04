Погадаем в святочные вечера?

В 2023 году Святки начинаются 6 января, на который приходится в Рождественский сочельник. Праздник начинается момента восхождения на небе первой звезды. Святки закончатся 18 января — в Крещенский сочельник. Считается, что святочные вечера самое лучшее время для гаданий. Девушки гадали на суженого, на замужество, на любовь и отношения. И нередко случалось, что гадания сбывались. Эти случаи передавались из поколения в поколения, поэтому и сегодня наши современицы отбрасывают сотовые и другие гаджеты и бабушкиными методами гадают на зеркалах, воске в волшебные святочные вечера, которые бывают раз в году.

На зеркалах

Два зеркала ставятся друг напротив друга, образуя зеркальный коридор.

Гасят свет и зажигают свечи.

На стол ставятся свечи и угощение для жениха. Девушка устанавливает зеркала таким образом, чтобы вглядываться вглубь коридора, и говорит: суженый ряженый, приходи ко мне ужинать. Иногда вглядываться в зеркала нужно долго. В народе ходит много удивительных историй об этом гадании, и все они окутаны мистическим ореолом, таинственны и страшноваты.

На спичках



Потребуется всего лишь спичечный коробок и две спички. Условно они обозначают влюбленных. Они аккуратно ставятся по бокам коробка и одновременно зажигаются. Далее надо смотреть на результат горения и на поведение спичек.

Если они наклоняются друг к другу, значит парень и девушка искренне влюблены и у них, возможно, будет свадьба. Если отстранились, то это к разлуке. Бывает и такой вариант: одна спичка горит прямо, а вторая наклонена к ней. Толкование простое6 один из партнеров влюблен, а второй равнодушен.

Иногда и оба безразличны (обе спички прямые), либо тут попросту какой-то иной интерес, как правило, финансовый. Если слетели головешки, это к скорому охлаждению и вражде.



На волосах



Нужны волосы как самой девушки, так и ее любимого. Вечером перед сном берется миска с водой, туда добавляется зола, соль и сахар. Читается заговор, после чего аккуратно опускаются волосы обоих. Вся эта комбинация ставится под кровать на ночь.

Утром девушка смотрела результат: если волосинки плавали вместе, значит мужчина влюблен и у него серьезные намерения. А если расплылись в разные стороны, то надо готовиться к расставанию.



