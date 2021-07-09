Поездка в Амгу закончилась печально

В Амгинском районе в результате ДТП пострадал мужчина

8 июля в 16:16 в дежурную часть ОМВД России по Амгинскому району поступило телефонное сообщение о том, что от села Амга (примерно в 20 км.) произошло ДТП, имеется пострадавший.

Сотрудниками ГИБДД прибыв на место автоаварии установлено, что около 16 часов дня 37-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Премио на 163-м километре региональной автодороги «Амга», не справившись с управлением, совершил опрокидывание автомашины в правую сторону дороги по ходу движения транспортных средств.

В ходе проверки предварительно установлено, что водитель имеет водительское удостоверение по категории «В,В1, С,С1 М». В течении года к административной ответственности по линии ГИБДД не привлекался. По проведенным медицинским освидетельствованием на состояния опьянения результат не выявил факта употребления спиртных напитков, был трезв, не пострадал.

В момент автоаварии в салоне автомобиля Тойота Премио находился один пассажир – 45-летний мужчина, сидел на левом переднем пассажирском сидении.











Водитель поясняет, что компания из друзей выехала из г. Якутска для совместного отдыха в с.Амга в составе двух автомашин, которые принадлежали одному из друзей. На первой машине друга ехал он, по пути часто останавливаясь, ждали вторую машину, которая отстала. Во время выполнения обгона, мужчина не учел безопасную скорость, потерял контроль над управлением автомобиля.

Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности.

В результате происшествия пассажир был доставлен на машине скорой помощи в Амгинскую ЦРБ с предварительным диагнозом: перелом шейных позвонков и санрейсом был направлен в г.Якутск.

На водителя автомашины Тойота Премио составлены протокола по статье 12.6 КоАП РФ за нарушение правил применения ремней безопасности, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей и по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ за ненадлежащее расположение ТС на проезжей части дороги, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятьсот рублей.

По факту ДТП проводится проверка.