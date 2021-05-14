14.05.2021
12:15
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Происшествия

Поездка на пикник плохо закончилась

По предварительным данным, 13 мая  около 20 часов 30 минут  на 124-м километре  региональной автодороги «Нам» 48-летний водитель управляя автомобилем  “Тойота Гайя”  не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание автомашины.

В результате происшествия  пассажир – 53-летняя женщина  получила перелом тазобедренной кости, доставлена и госпитализирована в Намскую больницу.    

Со слов пострадавшей следует, что в момент автоаварии в салоне “Тойота” помимо водителя находились 2 пассажира. Пострадавшая сидела на заднем сидении автомобиля, не была пристегнута ремнем безопасности.    

Также пассажирка поясняет, что компания поехала на пикник, где распивали спиртные напитки. Владелец автомашины присутствовал  в  качестве  пассажира, дал руль другу,  не имевшему права и навыков вождения. Причиной опрокидывания женщина поясняет, что владелец автомашины мешал рулить,  хватался за  руль автомобиля,  в следствии чего произошло  опрокидывание транспорта  с проезжей части дороги.

До прибытия наряда ГИБДД Якутии мужчины скрылись с места происшествия в неизвестном направлении. 

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и  ведутся  розыскные мероприятия.

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)
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