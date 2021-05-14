Поездка на пикник плохо закончилась

По предварительным данным, 13 мая около 20 часов 30 минут на 124-м километре региональной автодороги «Нам» 48-летний водитель управляя автомобилем “Тойота Гайя” не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание автомашины.

В результате происшествия пассажир – 53-летняя женщина получила перелом тазобедренной кости, доставлена и госпитализирована в Намскую больницу.

Со слов пострадавшей следует, что в момент автоаварии в салоне “Тойота” помимо водителя находились 2 пассажира. Пострадавшая сидела на заднем сидении автомобиля, не была пристегнута ремнем безопасности.

Также пассажирка поясняет, что компания поехала на пикник, где распивали спиртные напитки. Владелец автомашины присутствовал в качестве пассажира, дал руль другу, не имевшему права и навыков вождения. Причиной опрокидывания женщина поясняет, что владелец автомашины мешал рулить, хватался за руль автомобиля, в следствии чего произошло опрокидывание транспорта с проезжей части дороги.

До прибытия наряда ГИБДД Якутии мужчины скрылись с места происшествия в неизвестном направлении.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и ведутся розыскные мероприятия.