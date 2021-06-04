Поездка на кладбище закончилась ужасно

3 июня около 12 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Олекминскому району Якутии поступило сообщение о том, что в медучреждение г.Олекминска поступил пожилой мужчина с телесными повреждениями, получившими в дорожно-транспортном происшествии.

В ходе проверки информации установлено, что в с.Абага, расположенном в 28-ми километрах от районного центра г.Олекминска 3 июня около 8 часов утра 72-летний пенсионер выехал из дома на принадлежащем ему на праве собственности тракторе «DONG FENG DF244» в сторону местного кладбища. Со слов тракториста: находясь на кладбище употребил бутылку водки, после чего сел за руль трактора и поехал в сторону села.

Двигаясь по автодороге “Умнас” пенсионер повернув на примыкающую слева дорогу, наткнулся на столб, расположенный поперек проезжей части, так как переехать или объехать возможности не было возможным. Принял решение поехать задним ходом, развернуться, не убедившись в безопасности совершения маневра, и в результате допустил съезд с проезжей части в овраг с последующим опрокидыванием на левую сторону.

В результате происшествия тракторист с различными ушибами и сотрясением головы был доставлен и госпитализирован в больницу г.Олекминска.

В ходе проверки установлено, что пенсионер имеет удостоверение тракториста-машиниста по категории «А1,В», административных правонарушений по линии ГИБДД не имеет.

Согласно освидетельствования на состояние опьянения у мужчины установлено алкогольное опьянение – 0,41 мг/л.

Дорога имеет две полосы движения по одной в каждом направлении. Профиль дороги горизонтальный. Покрытие проезжей части грунтовое, состояние проезжей части сухое, погода ясная, светлое время суток.

По факту проводится проверка.