Поездка Айсена Николаева в ДНР

Глава Якутии находится сейчас в Донецкой народной республике и сообщает в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

От имени якутян вручил главе города Кировское ключи от спецтехники на базе КАМАЗ. Именно от наличия такой техники зависит восстановление жилищно-коммунальной инфраструктуры и комфорт горожан. Уверен, что наш вклад в общее дело поможет в кратчайшие сроки вернуть город к нормальной жизни.

Встретился с нашими ребятами, которые восстанавливают жизненно необходимые коммуникации водо-, тепло-, электроснабжения в городе Кировское. Передал им привет с родины и в знак благодарности за их труд вручил юбилейные знаки 100-летия республики. Выражаю благодарность всем, кто выполняет важную и ответственную миссию — не просто восстановить населенный пункт, но и помочь людям быстрее прийти к мирной счастливой жизни.

Провел рабочую встречу с председателем правительства Донецкой Народной Республики Виталием Хоценко. Обсудили вопросы дальнейшего развития социально — экономического сотрудничества ДНР и РС (Я).