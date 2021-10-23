Поезд Нерюнгри-Хабаровск задержан из-за страшной аварии

Грузовик «IVECO» столкнулся с грузовым поездом на 7766 км станции Ледяная Забайкальской железной дороги, в результате чего локомотив и 14 вагонов поезда сошли с рельсов, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Авария произошла 23 октября в 04.58 по московскому времени.

«Причина происшедшего – нарушение водителем грузового автомобиля правил дорожного движения», – говорится в сообщении.

Водитель грузовика скончался на месте, машиниста поезда, помощника машиниста и машиниста-инструктора с травмами доставили в больницу.

В результате ДТП повреждено 200 метров железнодорожного пути, 200 метров контактной сети, железнодорожный переезд, также нарушено движение по обоим главным путям, задержаны поезда № 8 сообщением Омск-Владивосток и №326 сообщением Нерюнгри-Хабаровск.

На место происшествия выехал Свободненский транспортный прокурор, ведется проверка.