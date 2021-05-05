Поем всем двором. Акция ко Дню Победы

В День Победы мы отдаем дань памяти героям, защитившим нашу страну и весь мир. День Победы для нас святой праздник и жизнь каждого человека бесценна.

День Победы невозможно ни отменить, ни перенести. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Необходимо сделать все, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность. Поэтому накануне Дня Победы с 6 по 7 мая в Якутии будет проведена акция «Поем двором».

Во дворах муниципальных образований республики, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, будут организованы выездные мини-концерты. Из окна, с балкона дома зрители могут увидеть праздничные выступления. В данное время идет работа по информированию жителей дворов, где будет проведена акция «Поем двором». В целях соблюдения ограничительных мер к каждому двору будут прикреплены волонтеры Победы.