05.05.2021
20:52
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Общество

Поем всем двором. Акция ко Дню Победы

В День Победы мы отдаем дань памяти героям, защитившим нашу страну и весь мир. День Победы для нас святой праздник и жизнь каждого человека бесценна.

День Победы невозможно ни отменить, ни перенести. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Необходимо сделать все, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность. Поэтому накануне Дня Победы с 6 по 7 мая в Якутии будет проведена акция «Поем двором».

Во дворах муниципальных образований республики, где проживают ветераны Великой Отечественной войны, будут организованы выездные мини-концерты. Из окна, с балкона дома зрители могут увидеть праздничные выступления. В данное время идет работа по информированию жителей дворов, где будет проведена акция «Поем двором». В целях соблюдения ограничительных мер к каждому двору будут прикреплены волонтеры Победы.

Источник: sakha.gov.ru
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