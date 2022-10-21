21.10.2022
21:25
437
Происшествия
Поехали на охоту и не выходят на связь
Гоголев Александр, 33 года,
Платонов Николай, 33 года,
Попов Юрий, 34 года
Последний раз были в сети и видны на камере в среду 19.10 в 16:30 выезжающими с заправки Туймаада нефть-2 поселка Жемкон в сторону Нижнего Бестяха.
Ехали на машине Е382ео Тойота Сурф серый. Должны были выйти на работу в четверг утром в поселке Нижний Бестях.
Последняя активность телефона вечером в четверг в местности Тит Эбя
Всем кто видел или владеет информацией просьба связаться по телефону 89241757989
Знающим местность просьба присоединиться к поискам, место штаба «Клуб Кордом»
Фото: тгк Охота и рыбалка в Якутии
Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии
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