21.10.2022
21:25
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Происшествия

Поехали на охоту и не выходят на связь

Гоголев Александр, 33 года,

Платонов Николай, 33 года,

Попов Юрий, 34 года
Последний раз были в сети и видны на камере в среду 19.10 в 16:30 выезжающими с заправки Туймаада нефть-2 поселка Жемкон в сторону Нижнего Бестяха.

Ехали на машине Е382ео Тойота Сурф серый. Должны были выйти на работу в четверг утром в поселке Нижний Бестях.

Последняя активность телефона вечером в четверг в местности Тит Эбя

Всем кто видел или владеет информацией просьба связаться по телефону 89241757989

Знающим местность просьба присоединиться к поискам, место штаба «Клуб Кордом»

Фото: тгк Охота и рыбалка в Якутии
Источник: тгк Охота и рыбалка в Якутии

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