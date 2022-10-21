Поехали на охоту и не выходят на связь

Гоголев Александр, 33 года,

Платонов Николай, 33 года,

Попов Юрий, 34 года

Последний раз были в сети и видны на камере в среду 19.10 в 16:30 выезжающими с заправки Туймаада нефть-2 поселка Жемкон в сторону Нижнего Бестяха.

Ехали на машине Е382ео Тойота Сурф серый. Должны были выйти на работу в четверг утром в поселке Нижний Бестях.

Последняя активность телефона вечером в четверг в местности Тит Эбя

Всем кто видел или владеет информацией просьба связаться по телефону 89241757989

Знающим местность просьба присоединиться к поискам, место штаба «Клуб Кордом»