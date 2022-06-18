Поехала Маша на такси ИнДрайвера и… вернулась на костылях

НЕ БУДЬТЕ БАРАНАМИ ЗА РУЛЁМ КАК ТАКСИСТ ИН ДРАЙВЕРА! И обязательно пристёгивайтесь ремнями безопасности, даже когда вы едете на заднем пассажирском сидении, написала @alexeeva_mariya, разместила фото и поведала, как попала в ДТП.

13 июня, я в прекрасном настроении, вся красивая, решила поехать на национальный эвенский праздник на Ус Хатын, что в полчаса езды от города.

В Якутске самый популярный, можно сказать даже один из единственно работающих сервисов такси — Индрайвер @indriver_ru

В нем я и заказала себе машину. Выбрала Руслана на Toyota Fielder👌🏼

Мы уже практически доехали до места назначения, но на Намском тракте водитель проехал нужный поворот. Я ему сказала об этом. Он сказал «сейчас развернёмся» и начал притормаживать. Машины, едущие сзади, начали сигналить. Я говорю: «Ну не прямо на трассе же. Тут нельзя. Давайте дальше проедем и найдём место для разворота».

И что вы думаете? Он меня не послушал. От тупо повернул на 90 градусов, перегородив дорогу и встал. На узкой дороге, по бокам которой отбойники!🤦🏻‍♀️

Я ему уже кричу: «Зачем вы теперь встали?! Сдайте назад, мы на встречке!».

А по встречке уже движется грузовик…

А таксист стоит на него и смотрит. ТО ЕСТЬ ОН ПОДУМАЛ, ЧТО ЭТОТ ГРУЗОВИК, ВИДЯ НАС, ПРИТОРМОЗИТ И УСТУПИТ🤦🏻‍♀️

И что вы думаете? Не уступил! И конечно снес нас😭 Слава Богу, хоть как-то успев снизить скорость и начав торможение до столкновения. Но остановиться такая махина уже физически не смогла, с момента удара тормозной путь у него был ещё 50 метров где-то🤦🏻‍♀️

После столкновения нас развёрнуло на 180 градусов и мы врезались в машину, которая ехала сзади…

Меня пошвыряло сзади. Кровь, травмы, ушибы. Но господь нас уберег, мы все остались живы. У меня открытая рана головы, сотрясение мозга и подозрение на разрыв мениска и связок в колене. У женщины, ехавшей в машине сзади, травма позвоночника. У таксиста сломана ключица и ушиб внутренних органов вроде бы.

ГАИ и скорая приехали оперативно.

При проверке документов водителя оказывается зовут не Руслан, а Абдиев Хусан Азамат Угли. Ещё у него проблема с документами. Это мне ещё предстоит уточнить официально.

Впереди долгое восстановление и судебные тяжбы с водителем и Ин драйвером.

Скаталась Маша на праздник👍🏽 Прекрасное лето!